Количество погибших при землетрясении в Сирии выросло до 371 человека

Разрушения в Алеппо Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Сирии уточнило информацию о жертвах землетрясения на территории арабской республики. Как следует из обновленных данных, на территории страны погиб уже 371 человек.

Растет и число пострадавших. По предварительной информации, медицинская помощь в связи с полученными при подземных толчках травами потребовалась 1089 людям.

Как писал сайт KP.RU, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены - 5385, спасены – 2470. По его словам, в разных городах страны обрушились 2818 зданий.

Напомним, Россия готова отправить спасателей в Сирию и Турцию для помощи в ликвидации последствия разрушительного землетрясения в республиках, что обозначено на политическом уровне. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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