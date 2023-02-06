Зеленскому запретили выступать с видеообращением на фестивале "Сан-Ремо" в Италии 11 февраля 2023 года

Посол Украины в Италии передал руководству конкурса предпочтение президента Зеленского отправить письменное обращение Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать с видеообращением на музыкальном конкурсе "Сан-Ремо" в Италии. Вместо этого лидер Украины отправит текст, который зачитает ведущий, сообшили ведущий фестиваля Амадеус - Amedeo Sebastiani, и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта.

"Он пришлет не видео, а текст", - озвучил Колетта решение по поводу Зеленского.

По его словам, посол Украины в Италии передал руководству конкурса предпочтение Зеленского отправить письменное обращение, которые Амадеус зачитает со сцены, вместо видеовыступления. Представитель Rai сказал, что содержание письма пока неизвестно.

Ведущий конкурса, в свою очередь, отметил, что "Сан-Ремо" с давних пор "поднимает полемику".

"Все имеют право высказывать свое мнение", - сказал он в ответ на призывы против обращения Зеленского.

Напомним, свыше 31 тысячи человек в Италии подписали петицию, созданную против обращения президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо".

Организаторы всемирно известного конкурса песни "Сан-Ремо" собирались показать видеообращение лидера Украины в заключительный день 11 февраля 2023 года.