"Будем пить за любовь": Игорь Николаев поделился планами на март после "страшной болезни"

Игорь Николаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский музыкант и композитор Игорь Николаев после появившихся накануне сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео.

На кадрах он, сидя дома за роялем, рассказал о планах на март и поделился с поклонниками афишей предстоящих гастролей по стране.

- Скоро март скоро, а это значит – гастроли. Он начнутся 4 марта в Екатеринбурге ... Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи, - рассказал фанатам Николаев на видео в соцсетях.

Также певец уточнил, что после Екатеринбурга он отправится в Тольятти, а уже 11 марта будет выступать с концертом в Димитровград. Кроме того, в рамках тура его выступления пройдут в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.

До этого в СМИ появилась информация, что композитора положили в отделение интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии. У Игоря Юрьевича случился обширный инфаркт. Однако позже он опроверг эту информацию.

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