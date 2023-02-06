В Минфине объяснили создание цифрового рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал создание цифрового рубля. по его словам, его появление достаточно перспективно. а главное "абсолютно надежно".

- Это перспективное направление, поскольку целый ряд стран работает над цифровыми расчетными единицами. В Китае запустился цифровой юань - пока в ограниченном количестве и сферах применения. ... Плюсы: цифровой рубль и покупка этого рубля - абсолютно надежна, потому что эмитент - Центральный банк. Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, то есть потенциальные риски, что банк обанкротится, деньги пропали, кроме гарантированного государством уровня, - объяснил министр в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.

Также руководитель финансового ведомства добавил, что цифровой рубль будет интересен для бюджета благодаря своей прозрачности.

В этот же день Силуанов рассказывал, что доверие со стороны России к американскому доллару как к расчетной валюте потеряно. Он указал на то, что ситуация показала, что доллар, евро, фунты оказались "совершенно ненадежными инструментами".