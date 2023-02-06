Силуанов заявил о потере доверия к доллару как к расчетной валюте Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Доверие России к доллару к расчетной валюте потеряно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Доллар, евро, фунты и так далее – это так называемые резервные конвертируемые валюты, которые считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что они – совершенно ненадежный инструмент, который могут отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет», – сказал он в эфире «Первого канала».

Напомним, осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации является неизбежным.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини высказал мнение, что доллар в течение ближайших десяти лет перестанет быть основной резервной валютой в мире. По оценке эксперта, юань составит конкуренцию американской валюте на фоне усиливающегося геополитического соперничества Соединенных Штатов и Китая.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть ли у доллара «светлое будущее» (подробнее)