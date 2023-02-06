Дефицит бюджета России достиг 1,76 трлн рублей в январе 2023 года

Объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей Фото: REUTERS

По предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1,356 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей, предварительно. Это превышает показатели 2022 года а на 59%.

Напомним, дефицит бюджета России по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей, что равно 2,3% ВВП страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам Силуанова, в 2022 году в стране был перевыполнен план по доходам бюджета – их общий составил почти 28 триллионов рублей. Это на 2,8 триллиона рублей выше, чем было запланировано правительством. Как объяснил министр, рост доходов был достигнут за счет продаж энергоносителей, а также увеличения налога на добавленную стоимость в результате роста спроса в определенные периоды прошлого года.