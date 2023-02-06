В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Валуйском городской округе Белгородской области женщина погибла во время обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Вячеславы Гладков.

«ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, в настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы и глава округа, пожарные бригады приступили к тушению.

Напомним, на прошлой неделе обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, назвал приоритетной задачей Министерства обороны РФ недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны ВСУ.