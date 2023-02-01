Путин назвал приоритетной задачей не допустить обстрелов Украиной приграничных регионов России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, заявил, чир приоритетной задачей Министерства обороны РФ должно стать недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», - заявил российский лидер в ходе совещания.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области были даны поручения по поддержке и восстановлению российских регионов после обстрелов со стороны украинской армии, а также глава государства сказал о том, что льготный ипотечный кредит под 2% в новых регионах страны должен послужить развитию стройки.