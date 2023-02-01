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НовостиПолитика1 февраля 2023 14:58

Путин назвал приоритетной задачей не допустить обстрелов Украиной приграничных регионов России

Президент отметил, что это задача Министерства обороны РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин назвал приоритетной задачей не допустить обстрелов Украиной приграничных регионов России

Путин назвал приоритетной задачей не допустить обстрелов Украиной приграничных регионов России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, заявил, чир приоритетной задачей Министерства обороны РФ должно стать недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», - заявил российский лидер в ходе совещания.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области были даны поручения по поддержке и восстановлению российских регионов после обстрелов со стороны украинской армии, а также глава государства сказал о том, что льготный ипотечный кредит под 2% в новых регионах страны должен послужить развитию стройки.