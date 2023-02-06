Зампостпреда при ООН Полянский заявил, что родные пленных из Украины просят не возвращать солдат ВСУ

Родственники пленных Украины просят уполномоченному по правам человека в России не возвращать солдат в ВСУ Фото: REUTERS

Родные некоторых пленных из Украины просят не возвращать бойцов домой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на утверждения первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать", - сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

По его утверждениям, попавшие в плен военные из Украины рассказывают откровения о службе и отношении к ним в ВСУ.

Напомним, на фоне отклоненной президентом Украины Владимиром Зеленским петиции от солдат с требованием наложить вето на карательный закон о дезертирстве в украинском обществе открылась дискуссия. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что правозащитники констатируют ухудшение дисциплины и бегство из армии по причине строгости законов и недостаточной подготовки.

Politico отмечает, что часть солдат жалуется на нехватку оружия или неуместные или незаконные приказы от их командиров. "Большинство проблем можно решить внутри страны по соответствующим каналам, в то время как публичное обнародование жалоб дискредитирует украинскую армию" и подрывает попытки помочь войска.