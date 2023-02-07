Президент США Байден раскрыл, почему не собирается предоставлять истребители Украине

Джо Байден сделал важное заявление о военных поставках Украине американского оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах, а не отправлять Вооруженным силам Украины в рамках одного из пакетов военной помощи США. Именно так действующий американский лидер Джо Байден объяснил свой недавний категоричный отказ направлять Киеву боевые самолеты в качестве военной помощи.

«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — заявил Байден журналистам ключевых СМИ США. Высказывание американского президента опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Ранее американские журналисты выяснили, что в преддверии приближающихся президентских выборов 2024 года в США Байден может существенно изменить свою риторику по украинскому кризису. В частности, согласно предположениям представителей прессы, американский лидер якобы готов существенно уменьшить градус поддержки Киева ради привлечения на свою сторону большего числа неопределившихся избирателей (почти половина их них выступают категорически против активизации военных поставок Украине властями Соединенных Штатов).

В случае принятия этой модели ведения избирательной кампании, Байден в целом сосредоточится на внутренней политике, а не на различных внешнеполитических темах и вопросах.