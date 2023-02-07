Украина хочет добиться получения самых современных боевых снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов (в частности, речь идет о снаряде "Краснополь"). Такую информацию рассказал журналистам российского информагентства РИА Новости рассказал осведомленный источник в военно-промышленной среде.

В частности, российском предприятиям ВПК удалось успешно нарастить объем выпуска снарядов "Краснополь", которые имеют возможность прицельно поражать немецкие танки Leopard и американские танки Abrams (именно их ранее западные союзники Украины пообещали предоставить киевскому националистическому режиму).

По его словам, высокая точность снарядов «Краснополь» позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника. В связи с этим вопрос скорейшего производства таких снарядов в нужном количестве позволит во всеоружии подойти к предстоящей встрече с противником.

«Краснополь» — это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полёта по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Развитые аэродинамические поверхности обеспечивают планирование к цели, увеличивая дальность и уменьшая ограничения по высоте облачности. Серийное производство данных снарядов ведётся ОАО «Ижмаш».