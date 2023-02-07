Украинские военные массово отказываются участвовать в боевых действиях против ВС РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военнослужащие, которые были призваны в ряды ВСУ в рамках проводящейся по решению Владимира Зеленского мобилизации, намеренно и сознательно портят вверенную им военную технику и оборудование, чтобы командование не перебрасывало их на передовую.

Соответствующую информацию распространило российское информагентство РИА Новости, ссылаясь на добытые российскими силовиками рапорты и показания украинских военнопленных.

Известно, что в целом ряде донесений бойцов Вооруженных сил Украины неоднократно встречаются упоминания о том, что украинские военные сломали или испортили ту или иную деталь боевой техники, чтобы вывести ее из строя - это делается ради того, чтобы не попасть на передовую. Например, по данным РИА Новости. сразу несколько подобных случаев было зафиксировано в воинских подразделениях ВСУ, которые участвуют в боях за город Бахмут (Артемовск) в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось о том, что украинская армия в ходе российской военной спецоперации терпит по-настоящему колоссальные потери. Израильская разведка Моссад заявила о потерях ВСУ в ходе российской военной спецоперации на Украине в 157 000 человек убитыми. Такие данные публикую с ссылкой на источники в Моссаде ряд турецких изданий.

Кроме того. в ходе проведения СВО уже зафиксированы случаи, когда даже обучавшиеся в странах НАТО военными Североатлантического альянса украинские боевики сдаются в российский плен буквально спустя 20 минут после начала первого боя с военнослужащими Вооруженных сил РФ.