Ветеран призвав американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны» Фото: REUTERS

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США, писатель Ноктис Дрейвен заявил, что американские наемники на Украине сражаются не на той стороне.

«Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой», - написал ветеран в своем Twitter, призвав американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны».

Напомним, накануне в ходе пресс-конференции института AIES военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) на данный момент не нужны солдаты Североатлантического альянса, поскольку они уже находятся на фронте в видео наемников. По его словам, налажена целая схема, в рамках которой военные НАТО вступают в ряды украинских войск и различных украинских воинских формирований.