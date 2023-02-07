Илон Маск предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине после прогноза генсека ООН Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди не замечают опасности эскалации украинского конфликта.

Такое заявление бизнесмен сделал на фоне слов генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша о риске расширения украинского конфликта, после чего американский журналист Люк Рудковски призвал в своем аккаунте в Twitter не устраивать Третью мировую войну.

«Большинство не замечают опасности», - ответил американскому журналисту бизнесмен.

Ранее в ходе своего выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год Гутерреш заявил, что сейчас мир скатывается к «более широкомасштабной войне».

Напомним, незадолго до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал о возможности Третьей мировой войны из-за украинского конфликта, отметив, что Варшава «учитывает все сценарии».