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НовостиВ мире7 февраля 2023 5:31

Илон Маск предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине после прогноза генсека ООН

Ранее Гутерреша заявил, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Илон Маск предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине после прогноза генсека ООН

Илон Маск предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине после прогноза генсека ООН

Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди не замечают опасности эскалации украинского конфликта.

Такое заявление бизнесмен сделал на фоне слов генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша о риске расширения украинского конфликта, после чего американский журналист Люк Рудковски призвал в своем аккаунте в Twitter не устраивать Третью мировую войну.

«Большинство не замечают опасности», - ответил американскому журналисту бизнесмен.

Ранее в ходе своего выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год Гутерреш заявил, что сейчас мир скатывается к «более широкомасштабной войне».

Напомним, незадолго до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал о возможности Третьей мировой войны из-за украинского конфликта, отметив, что Варшава «учитывает все сценарии».