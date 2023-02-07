Швейцарии близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Киеву из-за оказываемого на нее давления. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, на Берн оказывают давление после того, как тот отклонил запрос Берлина и Копенгагена. Союзники по Европейскому союзу намерены ослабить запрет Швейцарии на реэкспорт оружия.

Как сообщается, лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Баркарт предложил швейцарскому правительству разрешить реэкспорт оружия в страны «с такими же демократическими ценностями, как Швейцария».

«Мы хотим быть нейтральными, но мы - часть западного мира … У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, а это не является нейтральной позицией», - заявил политик.

Сообщается, что более половины избирателей (55%) выступают за разрешение реэкспорта оружия Киеву, о чем говорят результаты опроса Sotomo. Однако депутат Швейцарской народной партии (SVP) Дэвид Цубербюлер сказал, что разрешение на отправку вооружение стране, вовлеченную в конфликт, «разрушает основу мира и процветания» Швейцарии.

Напомним, в конце января этого года парламент Швейцарии одобрил инициативу по вопросу реэкспорта на Украину оружия швейцарского производства. Комитет парламента постановил, что данные изменения соответствуют закону о нейтралитете.