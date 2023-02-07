В Турцию прибыли спасатели из России, Германии, Франции, Румынии и Чехии

Самолет с российскими спасателями прибыл в Турцию в 3 часа ночи Фото: Кадр видео

Вместе с российскими спасателями в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, унесшего более 3 тысяч жизней, прибыли группы из Германии, Франции, Румынии и Чехии. Об этом сообщил спецкор "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин во вторник, 7 февраля 2023 года.

"Спасатели у нас разделились на две группы. Одна группа улетела в Турцию, в город Абана и другая часть спасателей улетела в Сирию, - уточнил Веленгурин. - Я летел с группой Центроспаса в Турцию. Здесь более ста спасателей, из них 40 работников мобильного госпиталя МЧС".

По его словам, самолет с российскими специалистами приземлился в турецком аэропорту в 3 часа ночи. На борту имеются все необходимое оборудования для поиска и спасения людей, оказавшихся под завалами, добавил журналист "Комсомолки".

Напомним, по последним официальным данным, количество жертв стихийного бедствия увеличилось до 3381 человека. Различные травмы в результате катастрофы получили 20 436 человек.