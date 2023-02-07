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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:00

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3381 человека

Пострадали свыше 20 тысяч человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Фото: REUTERS

Официально подтвержденное число погибших и пострадавших в результате страшного землетрясения в Турции продолжает расти.

Как сообщают турецкие власти, количество жертв стихийного бедствия увеличилось до 3381 человека. Различные травмы в результате катастрофы получили 20 436 человек.

"На данный момент у нас 3381 жертва, 20 436 раненых", - уточнил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Сирии Башару Асаду в связи с последствиями землетрясения, которое произошло в понедельник, 6 февраля.

Напомним, днем ранее заместитель главы Минздрава Сирии Ахмед Дмейрия сообщил, что количество погибших в результате подземных толчков на территории страны достигло 403 человек. Травмы получили еще 1284 человека.