Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3381 человека

Последствия землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Официально подтвержденное число погибших и пострадавших в результате страшного землетрясения в Турции продолжает расти.

Как сообщают турецкие власти, количество жертв стихийного бедствия увеличилось до 3381 человека. Различные травмы в результате катастрофы получили 20 436 человек.

"На данный момент у нас 3381 жертва, 20 436 раненых", - уточнил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Сирии Башару Асаду в связи с последствиями землетрясения, которое произошло в понедельник, 6 февраля.

Напомним, днем ранее заместитель главы Минздрава Сирии Ахмед Дмейрия сообщил, что количество погибших в результате подземных толчков на территории страны достигло 403 человек. Травмы получили еще 1284 человека.