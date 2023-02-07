Пушилин заявил об успехах российской армии в окрестностях Северска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах подразделений Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в окрестностях Северска.

Как отметил Пушилин, на данный момент необходимое направление в плане дальнейшего «освобождения Красного Лимана - это, конечно же, Северск».

«Есть определенные успехи у ЧВК "Вагнер" в направлении Северска. Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника - она в целом улучшает позиции наших подразделений», - заявил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live», добавив также, что российская армия продвигается по всей линии фронта в Донецкой Народной Республики.

Напомним, днем ранее, 6 февраля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска заняли наиболее выгодных позиций в районе Северска, отметив, что за счет этого армии удается контролировать новые участки местности, а также наносить более эффективные удары по противнику.