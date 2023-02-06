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НовостиПолитика6 февраля 2023 8:16

Российские войска заняли выгодные позиции в районе Северска

Офицер Марочко: Российские войска заняли выгодные позиции в районе Северска
София ГОНЧАРОВА
Российские войска заняли выгодные позиции в районе Северска

Российские войска заняли выгодные позиции в районе Северска

Фото: Александр КОЦ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли наиболее выгодных позиций в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе.

Он также уточнил, что благодаря этому ВС РФ удается контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику.

- За прошедшие выходные (4 и 5 февраля) для украинских военнослужащих значительно ухудшилась ситуация в районе населенного пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, - сказал РИА Новости офицер.

При этом Марочко добавил, что ВСУ ежедневно несут потери на данном направлении.

1 февраля он рассказывал, что Вооруженным силам (ВС) России осталось пройти несколько километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. А в декабре прошлого года подполковник рассказывал, что в рядах ВСУ растет число случаев психозов, а также токсических поражений печени и почек.