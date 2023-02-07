Выжившие после серии мощных землетрясений в Турции голодают и скитаются среди руин с детьми Фото: REUTERS

За сутки Турция подверглась целой серии мощных землетрясений, каждое и которых только добавляло разращений и уносило жизни десятков людей.

Тем, кому посчастливилось выжить после природного катаклизма, приходится тяжело. Всего на улицах оказались 15 миллионов человек. Спасатели разворачивают в пострадавших провинциях палаточные лагеря, но в некоторые места все еще невозможно пробраться из-за многочисленных завалов и разрушенных дорог.

. Фото: REUTERS

Коллега из арабской редакции Sputnik Семахер Кавукоглу, дом которой накануне был почти разрушен, рассказала собкору KP.RU о своем бедственном положении. По ее словам, многие из людей ничего не ели почти сутки. Ситуацию осложняет и невозможность позвать помощь или позвонить родным - заряд на телефоне на нуле, а после случившего зарядить устройство попросту негде.

- Пока нам никто не помог. Со вчерашнего дня мы на улице, промокли насквозь, холод неописуемый. Только что снова было сильное землетрясение. Ночь провели в машине, заледенели. Дороги перекрыты, завалены камнями, никуда не можем выбраться. Здесь с нами очень много людей, детей. Со вчерашнего дня ничего не ели. Заряд моего телефоне на нуле…, - рассказала женщина ужаснейшие подробности жизни после катастрофы.

. Фото: REUTERS

До этого сайт KP.RU писал, что ночью в Турцию прибыл самолет Ил-76 МЧС России, на котором находятся 100 специалистов-спасателей, из них 40 медиков мобильного госпиталя, а также 7 кинологических расчетов и необходимое оборудование. Вместе с нашими специалистами Центроспаса в турецкий город Адана прибыл корреспондент "КП" Владимир Веленгурин.

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