Более 8 тысяч человек удалось спасти из-под завалов после мощного землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате поисково-спасательных работ после мощного землетрясения в различных турецких регионах спасли свыше восьми тысяч человек.

«Из-под завалов было спасено более 8 тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5 775», - заявил журналистам турецкий вице-президент.

Октай отметил, что въезд транспортных средств в регионы Хатай, Кахраманмараш и Адыяман был приостановлен на 48 часов, начиная с 11.00 утра вторник, 7 февраля, за исключением тех, кто осуществляет доставку грузов, которые связаны с бедствием.

Как писал сайт KP.RU, вице-президент Турции сообщил, что на данный момент погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы. Кроме того, он сообщил, что, согласно последним данным, число жертв в результате землетрясения превысило 3,4 тысячи человек, а ранены более 20 500.