Число жертв при землетрясении в Турции достигло 3419 Фото: REUTERS

Число жертв из-за мощных землетрясений в Турции превысило 3,4 тысячи человек, а ранены более 20 500. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.

«Число жертв возросло до 3 419 человек, 20 534 получили ранения», - сказал вице-президент, уточнив, что на данный момент погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции рано утром днем ранее, 6 февраля, и привело к разрушению во многих городах, а также к многотысячным жертвам. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в центральной части Турции.

Как писал сайт KP.RU, ранее говорило о 3 380 погибших. Президент Турции Редеп Тайп Эрдоган заявил, что прогнозировать точное количество жертв на данный момент невозможно. Турецкий лидера также объявил общенациональный траур до конца недели, 12 февраля.