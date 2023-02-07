В России выявлено 7615 случаев заболевания коронавирусом 7 февраля 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за сутки выявили 7 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число госпитализированных составило 1 445 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

- Увеличение числа госпитализаций отмечено в 67 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 7 регионах страны. По состоянию на 7 февраля 2023 года выздоровело за сутки 8 455 человек, умерло за сутки 43 человека, - сказано в сообщении.

Днем ране сайт KP.RU писал, что в РФ эксперты выявили 8 084 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 450 граждан с ковидом.

Ранее сообщалось, что с появлением "Кракена" общая ситуация по эволюции коронавируса и по самому COVID-19 существенно не поменялась, считают эксперты. Вирус "набирает очки" по заразности и способности уклоняться от антител. При этом, не меняется тяжесть течения болезни, смертей от ковида больше не становится.