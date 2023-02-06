В России выявлено 8084 случая заболевания коронавирусом 6 февраля 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

В России по состоянию на 6 февраля 2023 года эксперты выявили 8 084 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 450 граждан с ковидом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

- Выздоровело за сутки 5 010 человек, или на 3,7% меньше в сравнении с 5 февраля 2023 года. Умерло за сутки 40 человек, - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением covid-19.

Также уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 83 субъектах страны, в том числе в 17 регионах более, чем в среднем по РФ.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что в России за сутки специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией выявили 9410 случаев заражения. Умерло за сутки 45 человек, а вылечились от ковида 5 200 пациентов.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков объяснил россиянам, что симптомы "кракена" не отличаются от других подлиний "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции.