Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на треть

В России отмечается значительный рост заболеваемости коронавирусом Фото: REUTERS

Роспотребнадзор отмечает увеличение заболеваемости коронавирусом в России на треть за неделю. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства во вторник, 7 февраля 2023 года.

В ведомстве отметили, что за пятую неделю 2023 года зафиксировано 60 тысяч положительных тестов на коронавирусную инфекцию, что на 33% больше, чем неделей ранее. Среди COVID-19 по-прежнему преобладают геноварианты штамма "омикрон", констатировали в надзорном органе.

Число случаев гриппа и ОРВИ за аналогичный период увеличилось на 11%. Общее количество заболевших превысило миллион человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и ковидом. Об этом журналистам сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.