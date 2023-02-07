В Тюмени возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе Тюмень – Нижняя Тавда

В аварии погибла 24-летняя девушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту страшного ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera, водитель которого подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным портала Nashgorod.ru, специалисты назначат, в том числе, автотехническую экспертизу.

Сейчас полицейские уточняют информацию, кто в тот злополучный день за рулем. При необходимости они примут меры реагирования.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе Тюмень – Нижняя Тавда 5 февраля 2023 года. В тот момент в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. Вся компания ехала в сторону Тюмени. Девушка скончалась на месте аварии, двое мужчин доставлены в больницу с различными травмами. Также погибла одна собака, о судьбе второй по-прежнему ничего не известно: после ДТП животное исчезло.

Погибшей оказалась 24-летняя девушка из поселка Тавда Мария Кукарская, которая возвращалась в Тюмень от родителей. Маша выросла в селе Крутое, а в последнее время работала помощником ректора в университете в Тюмени. По словам подруги Маши, вместе с ней в машине ехал ее возлюбленный Николай и еще один друг. У них небольшие травмы.

Подруга погибшей Маши Наталья рассказывает, что после девятого класса девчонки поступили в техникум в Тавде и дружили со второго курса. За неделю до трагедии Наташа виделась с Машей, та приезжала к ней в гости. За день до аварии девушки переписывались, планировали встречу, но встретиться им было не суждено.