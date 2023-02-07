Замглавы МИД Украины считает, что поставки оружия Киеву "подтолкнут" Москву к мирным переговорам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Киев хотел бы мирных переговоров, однако, по его словам, Москва не готова к ним, поэтому российскую сторону надо к этому «подтолкнуть» новыми поставками вооружений для Украины.

«Мы уже сегодня хотим мира, но Путин, похоже, не готов, и поэтому нам нужно оружие, чтобы подтолкнуть его к этому», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства в эфире второго немецкого канала ZDF.

Как отметил Мельник, «для танца нужны двое», а также двое необходимы и для мирных переговоров. «На данный момент, к сожалению, русские не готовы», - добавил министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью слова об отказе России от переговоров с Украиной. Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, что Москва готова выслушать предложения по мирному урегулированию украинского конфликта.