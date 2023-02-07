Кадыров заявил, что спецоперация на Украине закончится до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция России на Украине завершится до конца текущего года. Такое заявление во вторник, 7 февраля, сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, которое было опубликованном в его Telegram-канале.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», - заявил глава Чечни, комментируя вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами, подчеркнув, что «другого не должно быть и не будет».

Напомним, на прошлой неделе, 3 февраля, спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) отбили стратегически важный опорный пункт во время наступления в Донецкой Народной Республики (ДНР). Как он отметил, военные собираются продолжить наступление, поскольку теперь находятся в более выгодном положении.