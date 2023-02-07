Кадыров высмеял слухи об удаленной работе с Мальдив Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронически отреагировал на слухи о том, что он якобы отдыхает во время своего отпуска на Мальдивах.

Кадыров рассказал, что узнал о таких слухах от своего брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова. «Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека», - написал глава Чечни к подписке к видео, опубликованном в Telegram-канале.

В ролике Кадыров вместе с братом находится в своей резиденции, где глава Чечни шутит о том, что именно это и есть его Мальдивы. «Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, вертолетов, у меня есть только машины, оставьте нас в покое. Мы дома, у себя в резиденции работаем», - заявил он.

«Что поделать, есть такие болтуны, которые болтают», - ответил на все слухи глава Чечни.

Кадыров ушел в отпуск 12 января 2023 года, а его обязанности были возложены на председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, однако глава Чеченской Республики постоянно публикует информацию о том, что он проводит совещания и инспекции. Сегодня, 7 февраля, он дал интервью, заявив, что спецоперация на Украине должна закончиться до конца 2023 года.