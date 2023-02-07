Эрдоган ввел чрезвычайное положение в 10 провинциях Турции из-за землетрясения

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с разрушительным землетрясением объявил 10 провинций страны районом чрезвычайной ситуации и ввел в них чрезвычайное положение. Об этом турецкий лидер объявил по национальному телевидению во вторник, 7 февраля 2023 года.

По его словам, особый режим продлится три месяца.

"Мы объявляем регионы, затронутые землетрясением, зоной чрезвычайной ситуации, - уточнил турецкий лидер. - Принято решение ввести в этих 10 провинциях режим чрезвычайного положения на три месяца".

Напомним, по последним официальным данным, количество погибших в результате подземных толчков в Турции возросло до 3549, а пострадавших – до 22 168 человек. Из-под завалов спасены свыше 8 тысяч местных жителей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур из-за трагедии с землетрясением в республике. По его словам, до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен.