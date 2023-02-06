Эрдоган объявил национальный траур в Турции до 12 февраля из-за трагедии с землетрясением

Президент Турции Эрдоган заявил, что флаг республики по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур из-за трагедии с землетрясением в республике, которое унесло жизни более 1600 граждан страны.

"Объявлен семидневный общенациональный траур. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен", - написал Эрдоган в телеграм-канале.

Количество жертв землетрясения в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, число раненных возросло до 11 119 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в республике и предложив помощь в ликвидации последствий стихии.

Напомним, землетрясения магнитудой около 6 баллов будут происходить в районе Турции и Сирии в течение нескольких дней, считает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шебалин.