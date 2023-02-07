Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские войска в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили четыре склада с боеприпасами украинских боевиков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства.

- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ... российские силы нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР. В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое в ДНР поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, - сказано в тексте заявления.

Также там уточнили, что общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 бойцов ВСУ, один танк, две боевые бронемашины, две гаубицы Д-20.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, расположенный в Донецкой Народной Республике. А также ранее на правом берегу Днепра в Херсонской области российские артиллеристы смогли обнаружить и уничтожить склад с боеприпасами украинских войск.