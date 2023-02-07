Эрдоган заявил, что число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 3549

Президент Турции Эрдоган сообщил, что землетрясение затронуло 13 млн человек в 10 провинциях республики Фото: REUTERS

Число погибших в результате масштабного землетрясения в Турции 6 февраля достигло 3549 человек, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу.

"У нас 3 549 погибших и 22 тысячи 168 раненых. Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день более восемь тысяч наших граждан были спасены живыми из-под завалов", - сказал Эрдоган.

По его словам, катастрофа затронула 10 провинций республики, где проживают порядка 13 миллионов человек.

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире", - считает глава государства. Вместе с тем Эрдоган объявил режим ЧП в пострадавших регионах сроком на три месяца.

Лидер Турции заверил, что в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 53 тысяч человек, среди которых команды из Турции и из за рубежа. Всего власти республики направили на ликвидацию последствий 5,3 млрд долларов. Пострадавшим выделили 54 тысячи палаток и 102 тысячи матрасов, а также иные предметы первой необходимости.

Вчера, 6 февраля 2023 года, Эрдоган объявил семидневный траур из-за трагедии с землетрясением в республике, которое унесло жизни более 1600 граждан страны, по данным на тот момент. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен, подчеркнул турецкий лидер.