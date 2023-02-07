Россия направила США ноту из-за вмешательства в дела страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона направила посольству США ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России.

- 7 февраля 2023 года года американскому посольству в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, - рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на том, что до этого со стороны РФ уже звучали предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года.

- Но даже несмотря на это американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве. В частности, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяет фейки о российской армии, - уточнил собеседник агентства.

До этого в МД РФ выступали в заявлением, что Соединенные Штаты недвусмысленно дали понять, что их целью является нанесение стратегического поражения Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что Запад ведет гибридную войну против России.