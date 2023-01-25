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НовостиПолитика24 января 2023 23:29

В МИД России заявили о стремлении США нанести РФ стратегическое поражение

В дипведомстве подчеркнули, что «не замечать реальность невозможно»
Мария ПАВЛОВА
В МИД России заявили о намерении Запада нанести РФ стратегическое поражение.

В МИД России заявили о намерении Запада нанести РФ стратегическое поражение.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенные Штаты недвусмысленно дали понять, что их целью является нанесение стратегического поражения Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий российского МИД по поводу заявления зампостпреда России при ООН Полянского о «красных линиях».

Напомним, Дмитрий Полянский заявил, что самые «красные линии» в конфликте на Украине, очевидно, еще не были пересечены западными странами. Об этом Полянский сказал в беседе с журналисткой из США Ким Иверсен.

В МИД подчеркнули, что Запад ведет гибридную войну против России.

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», - сказали в МИД.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО станет пересечением «красной линии», подчеркнув, что Североатлантический альянс не должен прилегать к границам России.