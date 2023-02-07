Пятиэтажный жилой дом в Ефремове Тульской области обрушился из-за взрыва газа

Подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Ефремове Тульской области, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным обрушение произошло в результате взрыва газа.

"В городе Ефремове в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, из-за взрыва газа обрушился подъезд. Под завалами могут быть люди", - сказал собеседник агентства. На месте работают спасатели.

Под завалами подъезда предварительно находится несколько человек. По данным ГУ МЧС некоторых удалось спасти из-под завалов. При этом ведомство сообщает, что четыре человека погибли при обрушении подъезда.

Напомним, взрыв газа в жилом доме на Сахалине 19 ноября 2022 года произошел в 05:03 по Москве в пятиэтажке поселка Тымовское на Библиотечной улице 6а. В результате ЧП обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж.

Согласно последней информации, от взрыва и обвала одного из подъездов погибло девять человек. Их тела извлекли из-под разрушенной конструкции. Среди погибших четверо детей. Также девять человек пострадали и еще некоторые остаются под завалами.