Взрыв газа в жилом доме на Сахалине 19 ноября 2022: что известно

Рассказываем, что известно о взрыве газа в жилом доме на Сахалине 19 ноября 2022 Фото: ТАСС

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине 19 ноября 2022 года произошел в 05:03 по Москве в пятиэтажке поселка Тымовское на Библиотечной улице 6а. В результате ЧП обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж.

Причины взрыва газа в жилом доме на Сахалине 19 ноября 2022

По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон, который, согласно сведениям районной администрации, вероятно, был поврежден в ходе “неправильной” эксплуатации кем-то из жильцов дома. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подтвердил, что дом не был газифицирован, поэтому причиной взрыва могла стать бытовая “ошибка”.

Обрушение подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине Фото: ТАСС

Погибшие и пострадавшие

Согласно последней информации, от взрыва и обвала одного из подъездов погибло девять человек. Их тела извлекли из-под разрушенной конструкции. Среди погибших четверо детей. Также девять человек пострадали и еще некоторые остаются под завалами.

Действия властей

Лимаренко сообщил, что вместе с заместителем председателя правительства Сахалинской области Олегом Поповым, министром ЖКХ Наталией Куприной и руководителем агентства по делам ГО и ЧС Анной Михеевой вылетел на самолете МЧС России в Тымовский район и работал на месте происшествия.

Позднее вертолет Ми-8 со спасателями МЧС направился в Тымовское.

В процессе устранения последствий ЧП задействовано 59 человек и 13 единиц техники. Три бригады скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия. Разбор завалов продолжается.

МЧС разбирает завалы в результате взрыва в поселке Тымовское на Сахалине Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

“Проверил, как идет разбор завалов в Тымовском на месте взрыва бытового газа в жилом доме. По словам спасателей, дефицита техники у них нет. Пока под завалами остаются, как минимум, два человека. Пока все пострадавшие не будут найдены, поиски останавливать не будем. Для жителей дома, которые не пострадали при взрыве, организовали пункт временного размещения. Там есть все необходимое на первое время”, - заявил Лимаренко.

Жителей дома поселили в пункт временного размещения. Для них подготовили спальные места, горячее питание, воду. Часть из них направились к родственникам и друзьям. 19 ноября 2022 года нуждающихся разместят в гостинице.

Семьям погибших при обрушении дома заплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим, которые лишились жилья, выделят по 500 тыс. рублей. Жильцы, попавшие в больницу, получат 400 тыс. рублей. Дополнительно администрация Сахалинской области выплатит всем жильцам по 30 тыс. рублей.

Глава Сахалинской области Лимаренко объявил в регионе траур в связи с трагедией в поселке Тымовское.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на месте обрушения дома в поселке Тымовское Фото: из социальной сети

Следственные мероприятия

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Вместе с тем, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СК.

Прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации газового оборудования, ответственных лиц во всех жилых многоквартирных домах Сахалинской области. Генпрокуратура РФ взяла на контроль все проверочные и следственные мероприятия по факту обрушения жилого дома. На месте продолжают работу следственные криминалисты и экстренные службы, ответственные за оценку состояния дома.