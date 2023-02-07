Лавров заявил, что эксперты ООН не имеют права расследовать военные преступления в Африке

Глава МИД РФ Лавров подчеркнул, что полномочия расследовать международные преступления есть только у Совбеза ООН Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эксперты ООН не имеют полномочиями расследовать военные преступления. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 7 февраля, комментируя призывы экспертов ООН расследовать нарушений прав человека в Мали и деятельностью ЧВК "Вагнер".

"Мне неизвестно о каких-либо экспертах ООН, которые были бы наделены полномочиями рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались", - указал министр, отметив непричастность частной военной компании "Вагнер" к преступлениям в Африке.

Лавров подчеркнул, что полномочия расследовать международные преступления есть только у Совета Безопасности ООН.

Напомним, Верховная рада Украины закрепила за группой "Вагнер" статус международной преступной организации. Об этом заявил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк от 6 февраля 2023 года.

По его словам, депутаты также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". Поддержали постановление 336 парламентария.