Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 18:26

В работе соцсети "ВКонтакте" случился сбой

В пресс-службе "ВК" заверили, что завершают работы по восстановлению доступа в полном объеме
Владимир РОМАНЕНКО
В работе соцсети "ВКонтакте" случился сбой

В работе соцсети "ВКонтакте" случился сбой

Фото: скриншот

Ряд пользователей социальной сети "ВКонтакте" столкнулись со сбоями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте" и данные сайта детектора сбоев.

"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме", - сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

Около 21:00 по Москве, при попытке зайти на личную страницу "ВК" с мобильной или десктопной версии, соцсеть начала выдавать "ошибку соединения" или прерывание в обновлении страницы.

Напомним, вчера, 6 февраля 2023 года, пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекс".

В частности, некорректно работали "Поиск", "Музыка", "Карты", "Кинопоиск" и другие ресурсы. Проблемы также у "Яндекс.Такси", не работают даже колонки с Алисой. Однако спустя 30 минут в компании заверяли, что проблемы решены и все работает штатно.