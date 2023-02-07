В работе соцсети "ВКонтакте" случился сбой Фото: скриншот

Ряд пользователей социальной сети "ВКонтакте" столкнулись со сбоями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте" и данные сайта детектора сбоев.

"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме", - сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

Около 21:00 по Москве, при попытке зайти на личную страницу "ВК" с мобильной или десктопной версии, соцсеть начала выдавать "ошибку соединения" или прерывание в обновлении страницы.

Напомним, вчера, 6 февраля 2023 года, пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекс".

В частности, некорректно работали "Поиск", "Музыка", "Карты", "Кинопоиск" и другие ресурсы. Проблемы также у "Яндекс.Такси", не работают даже колонки с Алисой. Однако спустя 30 минут в компании заверяли, что проблемы решены и все работает штатно.