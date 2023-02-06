Сбой в работе "Яндекс" произошел 6 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекс", который произошел 6 февраля 2023 года.

В частности, некорректно работали "Поиск", "Музыка", "Карты", "Кинопоиск" и другие ресурсы. Проблемы также у "Яндекс.Такси", не работают даже колонки с Алисой. Однако сейчас в компании заверяют, что проблемы решены и все работает штатно.

До этого пользователи из разных стран мира пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады. Также неполадки наблюдались в Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии.

А 31 января 2023 года сообщалось, что сбой был в работе "Госуслуг". Пользователи не могли зайти в личный кабинет на сайте, а также в мобильном приложении.