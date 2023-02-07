Писториус заявил, что Германия поставит Украине 20-25 танков Leopard 1A к лету 2023 года

Глава Минобороны ФРГ Писториус пообещал министру обороны Украины Резникову поставить 80 танков Leopard 1 к концу 2023 года Фото: REUTERS

Глава Минобороны Германии Борис Писториус встретился посетил Украину и встретился с коллегой Алексеем Резниковы 7 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, отмечая что Писториус пообещал поставить Киеву 20-25 танков Leopard 1А к лету 2023 года.

"Акцентировали внимание на поставках необходимого вооружения и совместно с европейскими партнерами – танками Leopard А1. Их к лету будет 20-25, к концу года – около 80, а в течение 2024 – свыше 100 единиц. Германия делает все возможное для поддержки ВСУ, потому что мы на вашей стороне", - цитирует служба слова Писториуса.

Вместе с тем, министр ФРГ отметил, что 14 танков Leopard 2 для ВСУ – "это очередной вклад Германии в помощь Украине".

В свою очередь Резников поблагодарил народ ФРГ, немецкое правительство и лично Бориса Писториуса за военную помощь в виде современных танков Leopard.

Напомним, правительство ФРГ одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Украине. Об этом несколько ранее сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности передаст Украине 178 танков из запасов промышленных предприятий. Предполагается, что танки будут доставлены уже летом 2023 года. Тем не менее уточняется, что основная часть техники прибудет лет не раньше 2024 года.