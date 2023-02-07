Spiegel: Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Предполагается, что танки будут доставлены Украине уже летом 2023 года Фото: REUTERS

Правительство ФРГ одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Украине. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности передаст Украине 178 танков из запасов промышленных предприятий. Предполагается, что танки будут доставлены уже летом 2023 года. Тем не менее уточняется, что основная часть техники прибудет лет не раньше 2024 года.

Официальное подтверждение поставки Leopard 1 будет озвучено правительством ближе к вечеру 7 февраля.

Прежде сайт "КП" писал, что Германия передает Украине устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для ВСУ. К такому выводу пришли американские военные эксперты, пишет издание Military Watch.

Аналитики напомнили, что эти танки могут использовать только снаряды калибра 105 мм, в то время как на Западе уже давно используют танковые орудия калибра 120 мм.

Несколько ранее правительство Германии сообщило, что приняло к сведению слова президента РФ Владимира Путина о поставках Украине танков, тем не менее они не повлияли на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать переговоры с российским лидером.