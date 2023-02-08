Минобороны ФРГ сообщило об одобрении поставки Украине 178 танков Leopard 1A5 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard первого поколения. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны ФРГ.

«Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1 A5 поддерживает Украину в европейском единстве и в тесном сотрудничестве с международными партнерами», - сказано в заявлении.

Уточняется, что на политическом уровне данное решение было принято еще на прошлой неделе. Позже, после этапа согласования данное решение было внесено в Министерство экономики и защиты климата, выдавшие немецким военным концернам лицензии для дальнейшего экспорта до 178 танков данной модели.

«Сколько боевых танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ», - заявили в немецком военном ведомстве.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился с главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковы, пообещав поставить Киеву 20-25 танков Leopard 1А к лету 2023 года.