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НовостиПолитика8 февраля 2023 4:58

Минобороны ФРГ сообщило об одобрении поставки Украине 178 танков Leopard 1A5

На политическом уровне данное решение было принято еще на прошлой неделе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны ФРГ сообщило об одобрении поставки Украине 178 танков Leopard 1A5

Минобороны ФРГ сообщило об одобрении поставки Украине 178 танков Leopard 1A5

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard первого поколения. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны ФРГ.

«Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1 A5 поддерживает Украину в европейском единстве и в тесном сотрудничестве с международными партнерами», - сказано в заявлении.

Уточняется, что на политическом уровне данное решение было принято еще на прошлой неделе. Позже, после этапа согласования данное решение было внесено в Министерство экономики и защиты климата, выдавшие немецким военным концернам лицензии для дальнейшего экспорта до 178 танков данной модели.

«Сколько боевых танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ», - заявили в немецком военном ведомстве.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился с главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковы, пообещав поставить Киеву 20-25 танков Leopard 1А к лету 2023 года.