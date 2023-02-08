Польский генерал Скшипчак допустил наличие ядерного оружия у Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о возможном наличии ядерного оружия у Украины.

Как заявил военный, у Украины «есть все, чтобы иметь такое оружие». «Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», - заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши в беседе с Radio ZET.

Кроме того, Скшипчак отметил, что на данный момент никто не запретит Киеву иметь ядерное оружие.

Напомним, ранее избранный президент Чехии Петр Павел назвал ядерное оружие единственным исключением из помощи Киеву. Как писал сайт KP.RU, по его словам, единственным исключением из оказания помощи Украине должно стать ядерное оружие, а также прямое участие Североатлантического альянса в украинском конфликте.