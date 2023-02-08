Захарова заявила о дипломатическом преследовании со стороны Борреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитической службы Европейской союза Жозеп Боррель ведет «дипломатию преследования» в отношении делегации МИД России в Африке.

«Буквально по пятам, по каждому шагу Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки, но в первую очередь Боррель - мне кажется, это часть его работы - просто действительно преследуют российскую делегацию в информационном плане, да и потом уже в практическом», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik

Как отметила Захарова, Москва справляется с поставленными задачи во внешней политике без Европейского союза, а также отметила «надменность и ненависть», с которой даются комментарии Борреля в отношении проходящих турне делегации Министерства иностранных дел РФ.

Такое заявление Захарова сделала после того, как глава дипломатии Евросоюза назвал Мали и Эритрею «легкими странами» для Москвы, которую он обвинил в распространении лжи в Африке.

Напомним, днем ранее, 7 февраля, Захарова прокомментировала объяснения Борреля по запрету российских СМИ, назвав их неадекватными.