"Проявления либеральной диктатуры": Захарова едко прокомментировала слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который объяснил запрет российских средств массовой информации в Европе "защитой свободы слова".

"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности".

Напомним, Жозеп Боррель назвал запрет ряда российских СМИ в Европе "защитой свободы слова", отметив, что по этому пути "необходимо идти вперед". По его словам, во внешнеполитической службе Евросоюза уже есть специальные механизмы для "противостояния дезинформации".

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова усомнилась в адекватности Жозепа Борреля после его слов о том, что он исключает отправку ЕС военных сил на Украину.