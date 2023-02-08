Великобритания заявила о планах ввести новые антироссийские санкции 8 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцелярия британского премьер-министра заявила о намерении правительства Великобритании объявить в среду, 8 февраля, о новом пакете антироссийских санкций.

Отмечается, что под новые ограничения подпадут компании, которые, по мнению Лондона, получают прибыль за счет поддержки специальной военной операции на Украине, а также лица, которые якобы входят в окружение президента России.

Великобритания также анонсировала начало подготовки пилотов истребителей и морских пехотинцев из Украины, заявив о намерении Лондона ускорить поставки своего военного оборудования.

Ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Европейского союза ввести новые санкции в отношении России к 24 февраля 2023 года, приурочив их таким образом к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.