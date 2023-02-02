Глава ЕК заявила о намерении Евросоюза подготовить новые санкции против России к 24 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Европейский союз намерен ввести новые санкционные ограничения в отношении Москвы к 24 февраля 2023 года, что будет приурочено к годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет AFP со ссылкой главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен,

«ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля», - сказано в заявлении агентства со ссылкой слова главы Еврокомиссии, сделанные в ходе ее визита на Украину.

Напомним, накануне Европарламент призвал страны Евросоюза «как можно скорее» принять десятый пакет антироссийских санкций, а также призвал запретить работу в Европейском союзе всему российскому бизнесу и отказаться от импорта урана из России.

Как писал сайт KP.RU, на данный момент Урсулу фон дер Ляйен находится в Киеве, куда она прибыла для проведения совместного заседания с украинским правительством в преддверии саммита Евросоюз – Украина, который запланирован на пятницу, 3 февраля.