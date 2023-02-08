Зеленский встретится с премьером Британии Сунаком в Лондоне 8 февраля 2023

Зеленский встретится с премьером Британии Сунаком в Лондоне Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в среду, 8 февраля, в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщает пресс-служба главы британского правительства.

«Зеленский сегодня посетит Великобританию, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и выступить перед парламентом на фоне того, что Великобритания наращивает поставки военной помощи и готовится обучать пилотов истребителей и морских пехотинцев», – сказано на сайте канцелярии британского премьера.

Как уточняется в сообщении, политики обсудят поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву. Сунак намерен предложить президенту Украины помощь в обучении украинских военнослужащих, в том числе пилотов истребителей, сказано в пресс-релизе.

Напомним, военные Великобритании обучили 10 тысяч украинских военнослужащих и планируют обучить еще 40 тысяч в 2023 году.