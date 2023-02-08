Вице-премьер Новак предрек Европе дефицит энергоресурсов из-за отказа от российских нефтепродуктов Фото: REUTERS

Эмбарго на нефтепродукты из России может привести к дефициту энергоресурсов в Европе, считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«В будущем, если руководствоваться такими решениями, как эмбарго и введение потолков цен, может быть большой дисбаланс, дефицит энергоресурсов, снижение инвестиций в эту сферу», – заявил вице-премьер журналистам.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 февраля, вступило в силу решение Евросоюза, группы стран G7 и Австралии по потолкам цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем. Лимит стоимости на российские нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.

С 5 февраля также начался переходный период для судов, отгрузка в которые завершилась до начала действия ограничений. Переходный период продлится до 1 апреля 2023.